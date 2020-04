Trovata droga in un pacco per un detenuto del carcere di Pisa

In un pacco destinato a un detenuto italiano del Don Bosco di Pisa è stata trovata della droga, stando a UIL Polizia Penitenziaria. Lo stupefacente è stato individuato nel corso dei controlli della polizia penitenziaria, era già suddiviso in dosi ed era nascosto nel passante di un paio di pantaloni. Era contenuto nel pacco portato in carcere da uno dei familiari. Dell’episodio è stata informata l'autorità giudiziaria.

Da UIL commentano: "Va dato atto e lustro al personale di Polizia Penitenziaria del Carcere di Pisa, che quotidianamente, solo grazie all’esperienza e professionalità, riesce a reprimere e a prevenirne reati d’ogni genere, che si verificano all’intero degli istituti penitenziari. Ciò evidenzia come sia reale e costante il serio pericolo che si tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere".