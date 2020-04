Orti sociali, donazioni, ritiro carta: parla il sindaco di Castelfiorentino Falorni

“Vi chiedo di darmi una mano per condividere con voi la scelta che rimanere a casa è una priorità assoluta per contenere il contagio. Perché prima ne usciamo e meglio è per tutti, anche per tutte quelle attività che premono per riaprire al più presto”. Lo ha ribadito con forza il Sindaco, Alessio Falorni, nella sua diretta “social” di ieri sera, invitando la popolazione a rimanere nelle proprie case anche durante i giorni di Pasqua e “Pasquetta”, quando saranno peraltro chiusi anche i supermercati e i negozi di generi alimentari.

Il tema dell’economia, e quello della futura “fase 2”, è stato uno dei temi principali affrontati nel corso della diretta di ieri, che ha ospitato in collegamento telefonico Andrea Panchetti, in rappresentanza della CNA di Castelfiorentino.

Panchetti ha ricordato le richieste che le piccole imprese hanno inoltrato al Governo, a partire da quelle attività che si troveranno a dover riaprire tra mille difficolta: il credito per poter far fronte anche alle spese pregresse (alcune modalità di accesso e i tempi di restituzione previsti sono al momento inadeguati), l’abbattimento del costo del lavoro per rispettare i requisiti minimi di sicurezza e di distanziamento sociale che saranno sicuramente prescritti durante la “fase 2”, un particolare incentivo di natura fiscale per i consumatori che scelgono di spendere i propri soldi negli esercizi della Toscana, l’abbattimento temporaneo del 50% sulla “quota fissa” delle bollette. Panchetti ha inoltre fatto presente che ancora non sono arrivate le risorse promesse dal Governo (compresi i 600 euro alle Partite Iva) per cui ha rinnovato le sollecitazioni a provvedere quanto prima.

FASE 2: QUALI ATTIVITA’ RIAPRIRE? – La questione della “fase 2”, che porterà alla riapertura graduale delle attività produttive e commerciali una volta cessata la fase dell’emergenza sanitaria, è stato affrontato anche dal Sindaco, il quale ha voluto spiegare le difficoltà – anche di natura interpretativa – che sono già sorte alcune settimane fa quando si è trattato di definire le attività essenziali partendo dai codici ATECO. Pertanto, nell’eventualità che nelle prossime settimane dovesse persistere questa incertezza di natura interpretativa, ha precisato che manterrà come prioritaria la necessità di salvaguardare la tutela della salute pubblica.

ORTI SOCIALI – Il Sindaco ha replicato a quanti hanno sollevato il tema della cura dell’orto, attività vietata in quanto non ritenuta appunto primaria ed essenziale. Ha spiegato che le ragioni addotte da chi si prende la cura dell’orto sono le stesse di coloro che rivendicano il diritto di fare una corsetta in mezzo alla campagna, le stesse di chi vorrebbe andare a portare i fiori ai propri cari al cimitero, le stesse di chi vorrebbe andare a trovare i propri genitori durante la Pasqua. Ciascuno di noi ha delle necessità, ma se non mettiamo un limite (dettato appunto dal criterio della “primaria necessità”, come fare la spesa), il rischio è quello di riportare migliaia di persone nelle strade, aumentando di conseguenza le probabilità di contagio.

RITIRO CARTA – Non ci sarà sospensione del servizio di ALIA per Pasquetta (lunedì). Pertanto la carta sarà regolarmente ritirata.

CONTROLLI – Come annunciato, la Polizia Municipale sta intensificando i controlli in prossimità della Pasqua. Oggi sono state controllate 392 persone e 192 attività, con 18 sanzioni effettuate.

SITUAZIONE CONTAGI – Non è stata una giornata particolarmente positiva, sebbene ci sia stato un incremento del numero dei guariti. In Toscana sono aumentati i contagi, sebbene siano in diminuzione i casi in terapia intensiva e la mortalità sia, in ogni caso, di circa la metà rispetto alla aree che presentano livelli di maggiore criticità. La situazione nell’Empolese Valdelsa è la seguente: 18 casi positivi in più a Gambassi Terme (RSA), 2 casi a Fucecchio, un caso a Castelfiorentino, uno a Vinci, uno a San Miniato, uno a Santa Croce, e uno a Certaldo.

DONAZIONI – Un grazie di cuore alla Pizzeria O’Sarracino per la donazione di 100 pizze alle associazioni di volontariato. Un ringraziamento a quanti si stanno mettendo a disposizione della comunità con tante piccole “buone azioni” che è quasi impossibile elencare.

Il Sindaco ha infine augurato a tutti buona Pasqua, stringendo in un abbraccio virtuale tutti coloro che, con responsabilità, rinunceranno anche a vedere i propri familiari per rispettare le regole e cercare – come tutti noi – di contenere il contagio. La prossima diretta si terrà lunedì 13 aprile.

