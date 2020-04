Pam-Panorama, da sinistra: "Al fianco di lavoratori e lavoratrici"

Siamo stati di fronte all'ingresso del Centro Commerciale I Gigli in più occasioni. Ricordiamo in particolare il Natale e l'ultimo dell'anno di un paio di anni fa. La vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici del punto vendita PAM-Panorama che lì si trova viene da lontano. Una storia fatta di sacrifici da parte della classe lavoratrice che ora si trova messa in cassa integrazione, nel pieno dell'emergenza Covid-19. Mentre i fatturati dell'azienda aumentano e si assumono nuove persone, ecco che a numerose famiglie e persone si chiede di pagare sulla propria pelle una lunga serie di errori gestionali. Le risorse ci sono e devono essere distribuite, a partire da chi ha più necessità e maggiori fragilità. Confermiamo il nostro sostegno e il nostro impegno su questa vertenza. Chiederemo di fare lo stesso agli enti locali, perché il territorio sappia confermare una risposta attenta a questa vicenda e improntata sulla solidarietà. Se il Comune di Campi Bisenzio, attraverso il suo Consiglio comunale, ha espresso un chiaro orientamento a maggioranza, a Firenze rimane in attesa, da mesi, un'interrogazione che insisteva proprio sulle scelte di questa azienda, che apre nuovi punti vendita in comuni limitrofi, senza garantire e tutelare i livelli occupazionali, senza garantire chi è già assunta o assunto, mentre si pubblicano annunci per nuovo personale.

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – Consigliere e Consigliera comunale Sinistra Progetto Comune

Lorenzo Ballerini – Consigliere comunale Campi a Sinistra