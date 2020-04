Pasqua, Spinelli porta il saluto della comunità nei cimiteri di Fucecchio

Una corona in ogni cimitero per salutare i nostri defunti. Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha portato in ognuno dei sette cimiteri del territorio comunale (Fucecchio, San Pierino, Ponte a Cappiano, Torre, Massarella, Querce, Galleno) una corona di fiori gialli, simbolo della Pasqua, per ricordare tutti i defunti che in questo weekend pasquale non potranno ricevere le visite dei propri cari.