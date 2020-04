Pasquetta, sospeso mercato a San Casciano

Con un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Ciappi il Comune di San Casciano in Val di Pesa ha deciso di sospendere il mercato per il giorno 13 aprile 2020 (lunedì dell’Angelo). Il provvedimento si attiene all’ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana n.31 del 10 aprile 2020 contenente “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio” che ordina la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio in sede fissa ad eccezione di farmacie, parafarmacie e rivendite di giornali nei giorni di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020. A San Casciano, dunque, domani è vietato lo svolgimento del mercato settimanale, pur nella forma ridotta, con l'obiettivo di mantenere una coordinata e compiuta azione di prevenzione, nell'ambito delle misure specifiche e restrittive assunte per il contenimento epidemiologico.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa