Rsa Comeana, la direttrice rettifica: "Nessun subentro dell'Asl, solo coabitazione temporanea"

Rsa Comeana, contrariamente a quanto comunicato dalla Asl Toscana Centro nella giornata di ieri, non ci sarà alcun subentro nella gestione della casa di riposo. Si tratta, stando alle parole della direttrice della struttura Paola Lombardi, di "una coabitazione temporanea”. Nessun caso di commissariamento insomma, si tratta solo di un aiuto nella cura degli ospiti malati o contagiati, ora che la situazione nella frazione di Carmignano si è fatta difficile.

“La Asl si occuperà, fin quando non saranno guariti, degli anziani positivi Covid che da giorni abbiamo riunito tutti al secondo piano, mentre i negativi, spostati al primo piano, rimarranno in carico a noi. Del resto con gran parte del personale in quarantena, dopo che dieci giorni fa quindici operatori e infermieri erano risultati positivi, non potevamo gestire da soli separatamente i due piani. L’Asl ha fornito semplicemente quanto chiedevamo: personale in supporto” è quanto afferma Lombardi.

Rimane comunque da fare chiarezza su una frase contenuta nella nota, vale a dire “È stato rilevato il non sussistere delle condizioni di netta separazione tra area con ospiti positivi da quella con ospiti negativi. Con il permanere del rischio di ulteriori contagi”. Può sembrare che l'unica decisione conseguente sia il trasferimento degli anziani contagiati, ma non è così, ci tiene a specificare Lombardi.

La separazione - quindi la riduzione del rischio contagi - si garantisce se a occuparsi dei due distinti gruppi di ospiti sono infermieri e sanitari differenti. Ma il personale è decimato, la onlus che gestisce la Rsa non è in grado di adoperarsi in maniera simile, ecco quindi che subentra l'azienda sanitaria.

Tengono a precisare dalla casa di riposo: "Questo non è un giudizio negativo sulla condotta della proprietà fino ad oggi. E con la gestione diretta da parte dell’Asl del percorso diagnostico, assistenziale e terapeutico dei positivi, gli anziani contagiati ma asintomatici potranno rimanere a Comeana, evitando l'impatto psicologico di un trasloco".