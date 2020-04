Santa Maria a Monte aiuta il Meyer e le famiglie in difficoltà con 110 uova di Pasqua

A Santa Maria a Monte sono state consegnate 90 uova di Pasqua acquistate “Per il Meyer” a favore della fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer e altre 20 uova di Pasqua che sono state donate dalla COOP di Ponticelli al Comitato Solidarietà Smam. "In questo modo, oltre che fare un piccolo gesto di vicinanza ai bambini del nostro comune in un momento di difficoltà aiuteremo altri bambini attraverso la fondazione Meyer". Tutte e 110 sono state consegnate ai bambini delle famiglie in quarantena con casi positive e delle famiglie destinatarie dei pacchi alimentari del fondo di solidarietà del governo.

Nical Bernardeschi, presidentessa del Comitato, afferma: "Grazie, molti i singoli cittadini che hanno donato anche una piccola somma, oltre alla giunta, che ringrazio ancora una volta per la sensibilità dimostrata, alle associazioni componenti il Comitato e alle tante donazioni che ci hanno permesso di rendere, anche se solo per un attimo, più lieve questa situazione a tanti bambini del nostro comune. Grazie ai volontari delle nostre associazioni del territorio, in particolare ai gruppi Fratres di Cerretti, San Donato, Montecalvoli e Santa Maria a Monte che hanno consegnato le uova a tutte le famiglie".