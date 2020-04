Bosco in fiamme a Cetona, intervengono vigili del fuoco e volontari

Si è verificato un incendio boschivo in località Santo Stefano (Cetona). Intorno alle 17.30 di ieri (domenica 12 aprile) i volontari della sezione locale de La Racchetta Onlus hanno segnalato alla sala operativa regionale una colonna di fumo in aumento che si levava dal bosco.

Prontamente i volontari si sono recati in zona con due mezzi antincendio e nove volontari per spegnere l'incendio con il supporto di una squadra di vigili del fuoco. La sala nel frattempo ha inviato una squadra di operai e il direttore operazioni della uc del Cetona per coordinamento dell'intervento. Il pronto intervento ha ridotto la superficie bruciata a 8 km di sottobosco. Le operazioni di bonifica sono terminate verso le 23.00.