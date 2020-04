CiviCa online: gran numero di accessi al sito a Calenzano

Oltre 10mila accessi nelle prime due settimane di programmazione online della biblioteca. Dalle storie per bambini alle letture dei grandi classici, dal teatro alla storia dell’arte, dal cinema alla musica: grande successo delle proposte pubblicate sul sito civicaonline #iorestoacasa.

Nuovi contributi verranno pubblicati questa settimana. Martedì 14 aprile Michele Neri leggerà filastrocche per bambini ed Elisabetta Carovani racconterà le origini di Calenzano. Il duo "da Casa" Vavolo De Giglio canterà “Tienimi dentro te” di Fabio Concato, mentre Federico Berti, in collaborazione con Amici di Civica, presenterà il film "Detenuto in attesa di giudizio".

Mercoledì 15 aprile Sergio Aguirre del Centro Iniziative Teatrali interpreterà "Il burbero", una storia per bambini; Anna Maria Palma leggerà la quinta lettera di "Lettere dalla Kirghisia" di Silvano Agosti. Carla Sorelli degli Amici di Civica propone invece un'antica ricetta, "La trippa a sugo" di Pellegrino Artusi e il duo "da Casa" Vavolo De Giglio canterà "Quando" di Pino Daniele.

Giovedì 16 aprile torneranno le letture per bambini di Michele Neri che interpreta "Giovannin senza paura" e Carmine Liccardi (cardiologo) offrirà dei consigli per uno stile di vita corretto. Lorenzo Deg'Innocenti leggerà "Il colosso" di David Sedaris e Federico Berti, in collaborazione con Amici di Civica, presenterà il film "I tre giorni del Condor".

Per venerdì 17 aprile l’associazione Socialisarte presenta Fiabesca – Favole in cerchio; Anna Maria Palma leggerà la sesta e settima lettera di "Lettere dalla Kirghisia" di Silvano Agosti e Manola Nifosì del Centro Iniziative Teatrali leggerà il primo capitolo de "I promessi sposi" di Alessandro Manzoni. Spazio anche alla canzone con il duo "da Casa" Vavolo De Giglio che canterà "Gigi" di Fabio Concato.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa