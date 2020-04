'Coccole' a Cisanello: da Pisa Road Runners donazione all'ospedale

Si è svolta sabato 11 aprile 2020, alle ore 11,45, presso l’edificio 30 allestito come reparto Covid-19 presso l’Ospedale di Cisanello a Pisa, la prima consegna di materiale nell’ambito dell’operazione “Coccole” a sostegno dei circa trecento tra donne e uomini del personale sanitario (medici, infermieri/e ed operatori/operatrici sanitari/e) impegnati da oltre un mese in questa sfida impegnativa.

L’operazione è nata dai 260 soci dell’Associazione Sportiva Pisa Road Runners, due settimane fa, poco dopo la campagna ‘Distanti ma Uniti’, con il forte intendimento di sostenere in maniera concreta e tangibile il personale sanitario impegnato in prima linea, ben oltre il dovuto, nella lotta del virus a supporto dei pazienti colpiti e, spesso, con qualcosa di concreto e di utile. E’ stato il connubio con la vicina Farmacia Raimo, insieme ad associate del team dipendenti dell’AOUP, che si è poi concordato con i responsabili della IV Anestesia e Rianimazione divenuta centro Covid-19 della necessità di offrire creme idratanti per mani e volto danneggiati dai numerosi detergenti e dai DPI usati durante i turni lavorativi, bagnoschiuma monodose per doccia post svestizione, nuovi zoccoli per aumentare il numero dei cambi post sterilizzazione ed altro materiale (creme, smalti, profumi, etc).

All’iniziativa si sono poi aggregate negli ultimi giorni la Sport for Children Onlus e Insieme per Sognare, grazie ad una raccolta fondi via social tra i cittadini sostenitori di questi progetti.

