Coronavirus a Siena, money transfer aperto: arriva la sanzione

Le persone controllate oggi, 13 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 69, altrettante le autocertificazioni acquisite.

Tre i cittadini sanzionate all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatesi dalla propria abitazione senza un valido motivo.

Verificati 3 esercizi commerciali, per uno di questi, un’attività di Money Transfer, è scattata la violazione, sempre al D.L. 19/2020, e la chiusura provvisoria per la violazione dell’ordinanza del Governatore della Regione Toscana, perché il titolare era aperto quando non era possibile durante l’odierna giornata di Pasquetta.

I 7 droni, durante la mattinata, hanno controllato la zona di Ravacciano, Stazione ferroviaria e viale Mazzini, nel pomeriggio esterna Porta Romana, compresa via G. Gigli e Strada di Certosa.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa