Coronavirus, controlli col drone su lungarni e parchi di Firenze

Anche con l'aiuto dei droni della Città Metropolitana di Firenze, è operativo un massiccio dispiegamento di forze di polizia per garantire il pieno rispetto delle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da coronavirus. E’ previsto dal piano straordinario di controllo per le Festività Pasquali, predisposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito in videoconferenza in Palazzo Medici Riccardi con la Prefettura, che include anche la sperimentazione di due droni dell'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze per il controllo di alcune zone della città di Firenze. Sorvegliati speciali i lungarni e i parchi dell’Anconella e dell’Argingrosso (mentre sulle Cascine stanno vigilando i militari dell’Esercito). Pattuglie di vigili urbani sono pronte ad intervenire.

Il piano da stamani punta a evitare che il periodo pasquale e la bella stagione possano determinare un allentamento delle attuali misure di isolamento sociale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa