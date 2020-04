Coronavirus, Clinica San Camillo: affiancamento Asl per la sicurezza

Continua in queste ore ad essere tenuta sotto strettissimo controllo la situazione alla Clinica San Camillo di Forte dei Marmi dopo i casi di positività al Coronavirus registrati nei giorni scorsi tra gli operatori e i pazienti. Il trasferimento in una struttura Covid dell’ultimo degente risultato positivo avverrà domani, martedì. Non è ancora arrivata notizia ufficiale degli esiti degli ulteriori accertamenti compiuti nei giorni scorsi sul personale.