Incendio sulla montagna fiorentina, in fiamme bosco a Rufina

Nuovo incendio anche per Pasqua sulle montagne Fiorentine. Questa volta le fiamme sono divampate in località Castiglioni (Rufina) intorno alle 14.30 di ieri, domenica 12 aprile). Spinto dal vento, il fronte si è allargato velocemente in un bosco misto di pini e latifoglie.

Sul posto sono intervenute rapidamente tre squadre di Vab Londa e due di Anpas Pontassieve che con il supporto di una squadra vigili del fuoco e il coordinamento del direttore operazioni unione comuni Valdisieve hanno limitato i danni a circa 7 km di vegetazione boscata. Le operazioni di bonifica si sono protratte fino a tarda sera. Le cause del rogo al momento sono sconosciute.

È importante sottolineare la disponibilità del volontariato che, in un momento di emergenza per il coronavirus, nel giorno di Pasqua, è riuscito a mettere in campo un intervento cosi rapido e massiccio che ha limitato i danni.