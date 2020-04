Informazioni e necessità per l'emergenza, attivi numeri a Santa Maria a Monte

A Santa Maria a Monte sono ativi anche per Pasquetta in orario continuato fino alle ore 18.00 i numeri:

0587 261617 URP informazioni di carattere generale

0587 261663 EMERGENZA COVID19 per richieste legate a necessità dovute all'emergenza.

"Abbiamo pensato di attivare anche per oggi, Pasquetta giorno di festa, il numero di telefono dedicato al pacchi alimentari del fondo di solidarietà del DPCM del 28 marzo. Sono circa 200 i pacchi consegnati nelle case dei nostri cittadini in questo momento di difficoltà. Si ricorda che è possibile scaricare il modulo sul sito del comune e inviarlo via mail buonispesa@comune.santamariaamonte.pi.it o chiamare il numero 0587 261633. Per necessità più di carattere generale si potrà contattare l'URP fino alle ore 18.00. Attivo anche il numero per necessità legate all'emergenza covid19 0587 261663 sempre fino alle ore 18.00" afferma il sindaco Ilaria Parrella.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte