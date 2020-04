IoRestoacasa, studenti e diplomati del Ferraris-Brunelleschi lanciano il video

Dal “Ferraris-Brunelleschi”, parte la campagna degli studenti ed ex studenti #IoRestoaCasa

Quello che ci troviamo a vivere è un momento di difficoltà e di emergenza, in cui è richiesto a ciascuno un grande senso di responsabilità, di sacrificio e di impegno per la collettività.

Gli studenti del “Ferraris-Brunelleschi” lo hanno capito perfettamente facendosi promotori di una campagna che invita i loro coetanei e l’intera popolazione a limitare il contagio dal coronavirus restando a casa.

Ciascuno di loro ha messo a disposizione le proprie competenze collaborando online. Il risultato è un breve video, una semplice esortazione ad essere collaborativi con le norme che ci vengono richieste dagli organi istituzionali e ad impiegare al meglio il tempo a disposizione. Come sottolineano gli studenti del “Ferraris-Brunelleschi” il comportamento di ciascuno è importante e fa la differenza: insieme possiamo farcela!

Gli autori del video sono: Alberto Baronti, Claudia Corvaglia, Lorenzo Di Spigno, Luna Martorana e Irene Sabatini.

Tutte le notizie di Empoli



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00