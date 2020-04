Coronavirus, grande impegno per la Misericordia Montaione durante l'emergenza

Un grande impegno per le Volontarie ed i Volontari della Misericordia di Montaione per far fronte all’emergenza coronavirus.

Su richiesta, ed in collaborazione con il Comune di Montaione, la nostra Misericordia ha effettuato e sta effettuando, sotto il coordinamento del Governatore Nicola Luongo:

• Controllo accessi a Villa Serena (distretto socio sanitario e RSA)

• Controllo accessi nelle giornate di pagamento pensioni presso l’ufficio postale

• Distribuzione mascherine chirurgiche alla popolazione

E’ partito anche il progetto Spesa S.O.S.PESA, in collaborazione con i commercianti. Chi vuole può acquistare prodotti in più o lasciare pagato qualcosa, sarà poi consegnato alla nostra associazione che provvederà alla distribuzione a persone che ne hanno bisogno.

Continuiamo a garantire i servizi ordinari ambulanza, le dialisi e altri servizi auto e le emergenze.

Il Consiglio della Confraternita, che sta effettuando le riunioni in videoconferenza, deciderà le modalità, an-che in collaborazione con le Istituzioni, per l’erogazione di contributi alla popolazione, un sostegno importante, in questo momento difficile e particolare.

La nostra associazione ha sempre avuto, fortunatamente, le risorse, umane ed economiche.

Non solo i rimborsi dalla ASL per i servizi effettuati, ma anche tanta generosità e solidarietà da parte della comunità, ed è giusto ora riversare sulla comunità questi aiuti.

Verrà rimandata l'assemblea dei VOLONTARI prevista per maggio per l'approvazione del bilancio, in quella occasione avevamo pensato di inaugurare anche la 3* postazione DAE a Iano, ma la situazione di grave emergenza sanitaria, che ci impone doverose restrizioni e limitazioni alla libertà, ci impone di rimandare questi eventi.

In questo periodo difficile ci sono anche persone nuove, volontarie e volontari nuovi, che si sono avvicinate alla nostra Associazione, questo è molto bello, ci fa capire quanto è importante ciò che facciamo e ciò che diamo, perché è ciò che riceviamo.