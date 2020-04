Money transfer aperto nonostante il divieto: lo chiude la polizia

L'ordinanza emessa dalla Regione diceva che non si poteva rimanere aperti per Pasqua e Pasquetta, ma a Pontedera c'è stato chi ha trasgredito la norma. Si tratta di un money transfer, regolarmente attivo nella giornata di domenica 12 aprile nella cittadina della Valdera. Lo ha scoperto la polizia e ne ha disposto la chiusura. Sono stati denunciati anche un impiegato e un cliente, entrambi di origini nordafricane.

L'esercizio è stato trovato aperto dagli agenti del commissariato che stavano effettuando controlli proprio per evitare violazioni ai decreti del governo e alle ordinanze comunali. La doppia denuncia è scattata per il mancato rispetto dei divieto di apertura dei servizi non essenziali.

Inoltre è stata disposta la chiusura del money transfer per cinque giorni al termine dei quali sarà la prefettura a decidere se inasprire o meno la sanzione.