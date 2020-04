Dramma a Prato: finisce con l'auto contro un albero, muore 49enne

Un 49enne è morto a Prato per via di un incidente stradale nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile. Il fatto è avvenuto verso le 14 in via Firenze, poco lontano allo stadio Lungobisenzio.

L'uomo era alla guida della sua auto quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito fuori strada ed è finito contro uno degli alberi presenti al margine della via. Sul posto i sanitari inviati dal 118, che hanno visto subito le gravi condizioni dell'uomo, tanto da aver chiamato l'elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco di Prato che hanno estratto la vittima dall'auto.

Pegaso è atterrato nelle vicinanze ma, nonostante le manovre di rianimazione, il medico ha dovuto constatare il decesso del 49enne. La polizia municipale pratese ha effettuato i rilievi del caso.