Muore sui binari investita da un treno vicino a Empoli

Una donna è morta vicino a Empoli investita da un treno. Poco prima delle 12 di oggi, lunedì 13 aprile, tra le stazioni di Empoli e di Ponte a Elsa una donna è stata trovata senza vita sui binari dopo una collisione con un treno.

Sul posto sono arrivati i sanitari della Misericordia di Montelupo, inviati dal 118, ma è stato possibile solo constatare il decesso della vittima. Non aveva con sé documenti e quindi non è stato possibile identificarla. Sul posto anche la polizia ferroviaria, la salma è stata trasportata a Firenze a medicina legale a disposizione del pm.

Tra le ipotesi per la morte della donna c'è anche quella del suicidio, ma non sono state trovate lettere o biglietti. Forti disagi ai treni regionali, che hanno subito ritardi per oltre un'ora.