Prende il sole in un parco nonostante il divieto, sanzionato

Si sta per concludere l’intensificazione dei servizi di controllo in occasione delle festività pasquali da parte della polizia di Lucca, mirata ad evitare comportamenti non rigorosi. I controlli alle persone e ai veicoli sono stati numerosi. Si sono registrate pochissime infrazioni.

Tra le persone sanzionate c'è un cittadino lucchese di professione architetto il quale si giustificava, il giorno di Pasqua alle ore 20.00 circa, dicendo di essere stato in ufficio per controllare dei progetti e di essere autorizzato a muoversi facendo parte della categoria Ateco 71.

Un altro cittadino lucchese è stato sanzionato perché dichiarava di recarsi all autolavaggio per lavare l'auto. Un altro ancora è stato sanzionato poiché era intento a prendere il sole all interno del parco fluviale in piazzale Petroni avendo altresì a seguito due cani di grossa taglia privi di guinzaglio