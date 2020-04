Quindicenne in coma etilico in Valdarno: chiuso un negozio, denunciata la titolare

Una 15enne è finita in coma etilico a inizio febbraio, ora scatta la chiusura di un esercizio commerciale, oltre a una denuncia. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 febbraio a Terranuova Bracciolini ma le indagini dei carabinieri di Levane si sono protratte fino a Pasqua.

Quella notte la giovane, appena 15enne, aveva acquistato alcolici in un negozio. La titolare è stata rintracciata e denunciata per aver venduto alcol a minorenni senza accertarsi dell'età. I militari sono riusciti a risalire alla donna dopo numerose testimonianze degli amici della ragazza, che collassò per intossicazione da alcol e venne ricoverata con un tasso alcolemico di 2.57 mg/l.

A seguito della segnalazione dei carabinieri, per l’esercizio commerciale è, inoltre, scattata la chiusura per un periodo di sette giorni, disposta dal sindaco di Terranuova Bracciolini a titolo di sanzione accessoria alla denuncia della donna.