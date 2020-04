Viabilità a Livorno, modifiche in via dei Pensieri

Scattano da domani martedì 14 aprile una serie di modifiche al traffico nella zona di via dei Pensieri, al fine di consentire lo svolgimento delle opere di fognatura nera propedeutiche all'esecuzione degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore.

Queste le modifiche previste dall’ordinanza di traffico, valida dalle ore 8,00 del giorno 14/4/2020 fino alle ore 18 del 8/5/2020:

-istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e del divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Pensieri (corsia lato civici pari) nel tratto compreso tra viale N. Sauro e piazzale Montello, eccetto mezzi operativi dell'impresa esecutrice dei lavori;

-abrogazione delle fermate delle Linee di Trasporto Pubblico Locale poste nel tratto suddetto di via dei Pensieri;

-abrogazione dello spazio di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili situato in via dei Pensieri in prossimità del civico 4;

-il conseguente spostamento dello spazio di cui al paragrafo 1), sulla corsia opposta in adiacenza allo spazio della medesima tipologia posto all'altezza del civico 5;

-restringimento di carreggiata nel tratto posto in prossimità dell'intersezione via dei Pensieri/piazzale Montello;

-istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in largo Valaperti (piazzale antistante il Campo Scuola);

-istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nei tratti di cui ai paragrafi 1) e 5) del presente dispositivo. I tratti di cui ai paragrafi 5) e 6) sono specificamente individuati nell'elaborato grafico allegato, che costituisce parte integrante dell’ordinanza.

