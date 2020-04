ABB Italia dona 3mila mascherine ffp3 alla sanità toscana

ABB Italia esprime al Sistema Sanitario Toscano la propria vicinanza in questa drammatica emergenza, finalizzando una donazione di 3.000 mascherine FFP3 a supporto del personale sanitario operante in prima linea in ospedali della Regione Toscana. In particolare, le dotazioni di protezione sono state distribuite all’Ospedale Serristori di Figline Valdarno, al Presidio Ospedaliero S. Annunziata di Bagno a Ripoli, all’Ospedale di Careggi-Firenze, alla Fondazione Ospedale Meyer di Firenze, al Presidio Ospedaliero San Donato di Arezzo, all’Ospedale della Gruccia di Montevarchi e all’Ospedale di Siena.

La donazione rientra nel più ampio programma di aiuti concreti che ABB Italia ha avviato, anche in collaborazione con i propri dipendenti, a livello nazionale, con interventi mirati in favore sia della Regione Toscana che della Regione Lombardia così come di strutture ospedaliere che operano nei territori in cui ABB è storicamente presente e radicata in tutta Italia, quali Milano, Bergamo, Lodi, Genova, Roma, Frosinone, Schiavonia (PD) e Terranuova Bracciolini (AR).

“Siamo profondamente grati a tutto lo staff delle strutture ospedaliere della Toscana, così come a tutto il personale sanitario che opera sull’intero territorio nazionale, per l’impegno, l’abnegazione e la passione che stanno mettendo al servizio del Paese nel sostenere la comunità, messa a così dura prova”, sottolinea Gianluca Lilli, Amministratore Delegato di ABB Italia. “Assicurare questo supporto con la fornitura di dispositivi così strategici per il personale ospedaliero in questo momento di grande emergenza rappresenta, per tutte le persone di ABB, un ulteriore modo per testimoniare la nostra riconoscenza verso un territorio nel quale - come ABB Italia -siamo storicamente presenti, soprattutto in aree che hanno tristemente rappresentato l’epicentro dell’emergenza in queste settimane”, aggiunge Gianluca Lilli.

“Apprezziamo l'iniziativa di ABB e dei suoi dipendenti, che voglio ringraziare personalmente. Un gesto concreto per dare un sostegno a chi lavora in prima linea" dice Vincenzo Ceccarelli, assessore alla mobilità, infrastrutture e territorio della Regione Toscana.

Fonte: Ufficio stampa