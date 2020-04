Coronavirus, Etruria Retail e Carrefour donano 50mila euro alla Protezione Civile

Etruria Retail insieme ai supermercati affiliati Carrefour in Toscana, Umbria e alto Lazio, dona 50 mila euro alla Protezione Civile, per sostenere il Paese durante l’emergenza del Covid-19. L’azienda, che opera nel campo della distribuzione alimentare, ha contribuito insieme ai supermercati Carrefour alla donazione alla Protezione Civile, per sostenere l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature indispensabili per le terapie intensive per far fronte all’emergenza coronavirus.

“È un piccolo gesto - commenta Graziano Costantini, dg di Etruria Retail - per stare vicino al personale medico, infermieristico, sanitario e volontario che sta facendo uno sforzo straordinario per affrontare l’emergenza. Anche in questo caso, i nostri punti vendita hanno risposto con grande generosità, per questo abbiamo deciso come azienda di raddoppiare la cifra raccolta. Siamo di fronte a una situazione difficile per tutto il Paese e i nostri negozi sono in prima linea, per questo ringrazio tutti i dipendenti e tutta la rete, che ogni giorno garantisce nei nostri supermercati cibo e generi di prima necessità. Insieme e con lo sforzo di tutti sapremo superare questo difficile momento”.

Etruria Retail, azienda nata a Siena nel 1961, opera nel settore della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 290 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il Gruppo è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita.

Fonte: Ufficio stampa