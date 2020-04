Covid-19, la Asl subentra nella gestione delle residenze per anziani e disabili

Le strutture sociosanitarie del territorio dell'Asl Toscana Centro, competente per Firenze, Prato e Pistoia, sono 39. In queste strutture la Asl Toscana Centro è subentrata nella gestione clinica e organizzativa, fornendo dispositivi di protezione individuale e se necessario personale, dopo che sono stati trovati casi di positività al coronavirus tra gli ospiti.

Lo ha spiegato il direttore generale dell'Asl Centro Paolo Morello Marchese. Secondo quanto precisato dal dg, in un caso quello della Rsa di Comeana a Prato l'azienda sanitaria è intervenuta prendendo in gestione in toto la struttura. Tra le 39 strutture prese in gestione dalla Asl, c'è anche quella di Gambassi Terme, Gino Incontri.