Festival Recò torna online: conversazioni social con esperti e studiosi

Il distretto tessile pratese, gli effetti del Covid-19 sul mondo della moda e le opportunità legate all’economia circolare: questi i temi al centro del secondo appuntamento digitale di #RecòLiveStream, calendario di dirette Facebook che anticipa il programma di Recò, l’unico festival in Toscana dedicato all’economia circolare, organizzato da Regione Toscana – Toscana Promozione Turistica con il coordinamento del Comune di Prato. In mezz’ora i protagonisti della kermesse fanno il punto su tematiche di stretta attualità: venerdì 17 aprile dalle 18.30 alle 19 sarà la volta di Tiziano Guardini, ecodesigner e vincitore del Franca Sozzani Green Carpet Fashion Award, intervistato dal direttore artistico del festival Alessandro Colombo su La moda e la nuova sostenibilità, in diretta sui social di Recò Festival e su @cittadiprato.

“L’emergenza sanitaria – dichiara Colombo – sta mettendo in luce numerosi punti deboli delle società e dell’economia lineare. Per alcuni questo è l'inizio di una grande crisi per altri l'occasione di un epocale e atteso cambiamento. In questa fase le persone capiscono l’effetto che il loro comportamento può avere sulla società e bisogna capitalizzare questa attitudine e riproporla nell’approccio alla sostenibilità”.

Passata l’emergenza, le grandi aziende della moda abbandoneranno i ritmi frenetici e la sovrapproduzione a favore di un approccio più sostenibile? Da questo interrogativo e proprio dal cuore di uno dei comparti più innovativi del Paese, quello della manifattura pratese, prenderà il via la conversazione tra Colombo e Guardini, designer che produce vestiti e abiti da materiali e tessuti ecosostenibili e che si definisce “lo stilista della natura”.

Il primo live, in diretta martedì scorso sui canali Facebook e YouTube di Recò Festival e sulla pagina Facebook del Comune di Prato, ha raggiunto 1588 persone, con 801 spettatori unici, totalizzando un centinaio tra reazioni e commenti. Il pubblico principale era composto dal 56% da uomini nella fascia 45-54 residenti in Toscana, seguito da Lombardia, Piemonte e Veneto.

Gli appuntamenti di #RecoLiveStream saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Recò Festival 2020, su @cittadiprato e anticipano la seconda edizione della kermesse, inizialmente in programma lo scorso marzo a Prato e rimandata a causa dei provvedimenti restrittivi.

Fonte: Recò