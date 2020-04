Nido e spazio gioco a Vinci, iscrizioni per i centri di Vitolini e Sovigliana

A partire da oggi, 15 aprile, e fino al 15 maggio 2020 sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi per l'anno 2020-21 del nido d’infanzia “Piccino Picciò” di Vitolini e dello spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” a Sovigliana.

Si possono iscrivere al nido i bambini nati negli anni 2018 - 2019 - 2020 che al 1° settembre 2020 abbiano compiuto il terzo mese di età e siano residenti nel Comune di Vinci. A disposizione ci sono 52 posti, organizzati in tre sezioni suddivise per età. Per la fascia oraria c’è un’ampia scelta, dall’uscita dopo pranzo alle ore 13.30, oppure “con sonno” e relative uscite alle ore 16, 17 o 18.

Lo spazio gioco può accogliere i bambini che entro il 1° settembre abbiano compiuto 18 mesi e offre 25 posti.

La domanda d’iscrizione può essere presentata on line: con identità digitale SPID, via pec all'indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it o anche via email ordinaria all'indirizzo scuola@comune.vinci.fi.it, allegando copia dei documenti d'identità dei genitori. Oppure direttamente presso gli uffici Urp e Protocollo di Spicchio Sovigliana o di Vinci capoluogo negli orari di seguito indicati:

- Urp Spicchio Sovigliana, via C. Battisti, 74: lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 13

- Urp Vinci, via R. Fucini 9: martedì dalle 9 alle 13

La relativa modulistica è reperibile sul sito del Comune di Vinci o presso gli uffici comunali suddetti. Per informazioni è possibile chiamare lo 0571 933241.

Per i bambini che già frequentano il nido e lo spazio gioco per l’anno educativo 2019-2020 non occorre ripresentare la domanda, la riconferma verrà fatta d’ufficio.

Oltre a questi servizi comunali, c’è la possibilità di iscrivere i bambini che il 1° settembre abbiano compiuto 12 mesi al nido d’infanzia privato “L’Abbraccio” che ha sede a Spicchio in via Giotto 6. Si tratta di una struttura autorizzata e accreditata dal Comune di Vinci, ciò significa che ha gli stessi “doveri” delle strutture pubbliche (rapporto personale-bambini, formazione, aggiornamenti) ed è accompagnato, come i servizi comunali, dal coordinamento pedagogico comunale.

Non essendo possibile organizzare il consueto open day per visitare i locali e incontrare il personale che gestisce il servizio, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Coronavirus, le educatrici si stanno organizzando per attivare a breve un Open day virtuale con cui sarà possibile visitare il nido on line, stando comodamente a casa. Le iscrizioni sono attualmente aperte e rimarranno tali fino a esaurimento posti.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa