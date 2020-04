"Aiutiamo San Casciano": appello ai cittadini per effettuare donazioni

Donare è una grande dimostrazione di amore per il prossimo, un piccolo gesto per chi ama la vita. Intorno a quella che la comunità di San Casciano da tempo condivide come vera esperienza di solidarietà nascono nuovi strumenti di sostegno ai più deboli. Un invito collettivo rivolti ai cittadini perché si facciano testimoni di valori civici ed etici, di atti volontari e gratuiti che oggi, con l’emergenza del virus Covid-19, possono assumere un significato ancora più importante.

Il tricolore attraversa l’espressione #aiutiAMOsancasciano# ed è la prima immagine che colpisce leggendo il mood scelto dal Comune e dalla Festa del Volontariato sancascianese per dare lo start ufficiale alla maratona di solidarietà on line. Come un simbolo italiano che accomuna e riflette la difficile quotidianità nella quale si trova il paese e si incrociano i destini, dalle microrealtà alle dimensioni più estese, la raccolta fondi on line siglata da Comune e Festa del Volontariato esorta a donare nella modalità del crowdfounding accessibile dalla piattaforma gofundme.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di integrare le risorse e gli strumenti che lo Stato ha assegnato al Comune, non sufficienti a coprire i bisogni emergenti legati alla pandemia, con ulteriori fondi destinati alle famiglie che hanno necessità reali e accertate. “Il sentimento di unità e identità ci fa sentire vicini nel bisogno di dare a chi non può e non deve restare indietro - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - è questo il filo conduttore di un nuovo percorso di rete che investe sullo spirito di solidarietà della nostra comunità. Donare anche un piccolo contributo può garantire un’opportunità di vita a coloro che stanno versando in gravi difficoltà economiche e sociali per il lockdown dell’emergenza. Chiedo a tutti i cittadini di fare la loro parte e ringrazio quanti si stanno già adoperando esprimendo cuore, lucidità e consapevolezza del tempo sospeso che stiamo vivendo, ringrazio i tantissimi volontari e i donatori che mi auguro crescano rapidamente. Il virus ha purtroppo mille volti, oltre alla malattia che può degenerare fino alla morte, come sappiamo, innesca povertà, solitudine, isolamento, emarginazione. Tutti insieme dobbiamo lottare contro l’impatto negativo dell’epidemia e salvare i più fragili”. I contributi delle donazioni andranno a sostenere le famiglie per l'acquisto di beni di prima necessità.

Nella stretta di mano tra il Comune e la Festa del Volontariato sancascianese, realtà da anni attiva nell’organizzazione di una delle manifestazioni che a settembre realizza altissimi livelli di solidarietà, raccogliendo somme elevate da destinare a progetti umanitari, scientifici e legati alla ricerca, si plasma un altro obiettivo, un altro strumento di coinvolgimento e partecipazione al sostegno verso le famiglie che risentono maggiormente delle ripercussioni della crisi sanitaria. “Stiamo approntando la creazione di un video – fa sapere il presidente della Festa del Volontariato sancascianese Daniele Cavari – in cui i cittadini spiegano in poche battute perché è importante donare, vorremmo rilevare la necessità di non lasciarsi schiacciare dalle tante criticità che possono farci sentire impotenti ma di mantenere un ruolo attivo, di agire per aiutare gli altri, di condividere la capacità di combattere e risollevarci. Il video mette in campo la necessaria forza che ognuno deve trovare dentro di sé per supportare coloro che non riescono a reperire i fondi necessari ad andare avanti. Restiamo uniti e doniamo!”. Il video sarà pubblicato sugli strumenti social.

I cittadini possono donare ricorrendo a due modalità di versamento, l’adesione alla campagna crowdfounding e la donazione tramite bonifico bancario. In quest’ultimo caso si può destinare il proprio contributo sul conto corrente del Comune di San Casciano di cui riportiamo le coordinate:

AIUTA CON CONTO CORRENTE BANCARIO

Causale "Covid19 aiutiamo San Casciano"

codice IBAN IT79X0359901800000000132023 - intestato a tesoreria Cassa Centrale Comune di San Casciano

Se si vuole aderire alla campagna occorre collegarsi a www.gofoundme.com.

Per effettuare donazioni:

https://www.gofundme.com/mvc.php?route=homepage_norma/search&term=aiutiamosancasciano

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa