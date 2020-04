Altri due morti nella Casa di Riposo di Forcoli

Due morti nella Casa di Riposo di Forcoli. Ad annunciarlo nel pomeriggio il sindaco Marco Gherardini con un post su facebook: "Nelle ultime ore altre due persone ospiti della Casa di Riposo di Forcoli, risultate positive al Covid-19, sono purtroppo decedute. La nostra comunità è scossa profondamente da questi e dagli altri tre lutti avvenuti nei giorni scorsi e si stringe con cordoglio intorno alle famiglie di queste persone". Questo il suo messaggio. Salgono così a cinque i morti nella RSA della frazione di Palaia. I positivi nella struttura erano in totale 25. La Fondazione Casa di Riposo si è attivata per sostituire il personale assente per malattia. È in servizio, presso la struttura, personale specializzato in rischio clinico, un coordinatore infermieristico , due caposala presenti tutti i giorni per monitorare l’andamento e strutturare percorsi, due infermieri durante il giorno e uno per il turno di notte. Presso la struttura è attiva anche l'unità USCA con lo specifico compito di valutare i pazienti Covid e la loro eventuale necessità di ricovero. A partire da oggi è presente presso la struttura anche il team Covid -Area nord, composto da medici del 118 che effettua ulteriori e specifiche valutazioni cliniche su tutti gli ospiti.



"Il contagio ha colpito drammaticamente un luogo a tutti noi molto caro, voluto fortemente dai forcolesi e nel quale, nel corso di trent’anni di storia, le persone più fragili sono state sempre premurosamente curate; un lavoro di assistenza molto importante, andato avanti con impegno anche in queste ultime settimane, e che mi preme condividere con tutti i cittadini ", continua il sindaco.

Ad oggi i positivi nel comune di Palaia sono 30 compresi gli ospiti della struttura sanitaria. Sono invece dieci le persone che, avendo avuto contatti con soggetti positivi, si trovano in quarantena presso le proprie abitazioni, sotto la sorveglianza della Asl.