Coronavirus, altri due anziani morti nelle RSA dell'Aretino

Ancora morti nelle RSA dell'Aretino. In quella di Bucine si registra un undicesimo morto. Attualmente la struttura è presa in carico direttamente dalla Asl Toscana Sud Est. Il secondo deceduto è un anziano della Rsa di Montevarchi. Questa oggi è stata ispezionata dalla Asl per un eventuale subentro nella gestione della struttura. Entrambe le morti sarebbe avvenute martedì scorso, ma sono state rese note solo ora. Si tratta di persone del luogo. In una nota dell'Asl Sud Est del 15 aprile sarebbero 21 i morti complessivi.

