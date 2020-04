Coronavirus, azienda di Santa Croce dona 700 mascherine al Comune

Al Comune di Santa Croce sull'Arno arriveranno 700 mascherine donate da un'azienda santacrocese che ha deciso di compiere un gesto di generosità in questo periodo di emergenza nazionale, dovuta alla pandemia da Covid-19.

Le mascherine verranno messe a disposizione delle dipendenti e dei dipendenti comunali che dovranno stare allo sportello al pubblico.

"Ci tengo a ringraziare sinceramente questi nostri imprenditori santacrocesi, che hanno voluto esprimere la loro gratitudine per aver mantenuto la loro attività in questo periodo difficile. Com'è noto, non per tutti è così e non per tutti quella che verrà sarà una ripartenza facile. Per questo, vedere che chi ha mantenuto lavoro ed entrate cerca di dare una mano agli altri, in qualche modo, è per me un segnale molto incoraggiante". Così il Sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda, al momento della consegna.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno