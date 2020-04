La Metrocittà mette a disposizione l'impianto sportivo di San Bartolo per assistenza ai senza fissa dimora

La Città metropolitana di Firenze, proprietaria dell’area all’interno del plesso scolastico “Itt Marco Polo” in via San Bartolo a Cintoia, a Firenze, su cui insiste un campo da rugby utilizzato mediante convenzione dalla Società Sportiva Florentia Rugby, su richiesta del Comune ha messo a disposizione gli spogliatoi e i servizi igienici dell’impianto sportivo per poter fornire un servizio di docce e bagni pubblici alle persone senza fissa dimora. L'emergenza sanitaria ha bloccato l'attività sportiva ma la squadra ha ripensato la stagione in un altro modo adoperandosi per garantire il servizio di assistenza ai senzatetto, attivo ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle 16. E oltre alle docce i volontari - una trentina tra giocatori, allenatori e dirigenti e genitori degli allievi - distribuiscono anche un pasto caldo, preparato dalla Caritas.

"Guardiamo con favore a questa scelta - spiega Nicola Armentano, consigliere della Metrocittà delegato allo Sport - La motivazione è sacrosanta: dare un sollievo e dignità ai più fragili e poter evitare altre conseguenze a chi invece, per strada, sarebbe più esposto e non potrebbe certo seguire le raccomandazioni previste dai decreti. Ringrazio per quest'iniziativa la squadra, gli allenatori, i dirigenti e gli operatori della Caritas".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze