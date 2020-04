Marco Ligabue a Radio Lady, una canzone per colmare le distanze

Marco Ligabue, cantautore come il fratello Luciano, ci ha presentato a Radio Lady durante Liberi Tutti la sua canzone scritta in questo momento lontano dalla figlia, e ha commentato la situazione del settore musicale in questo periodo di grande incertezza.





Le città vuote, le strade deserte, le distanze fisiche che ci separano.

Oggi più di ieri sembrano incolmabili perché, bloccati qua "dentro", tra queste quattro mura, ognuno di noi sente il bisogno di un sorriso o di un abbraccio.

Le voci al telefono sono boccate d'aria fresca ma la voglia di stringerci e di recuperare le piccole cose quotidiane stanno bussando nelle nostre vite.

Forse come mai prima di oggi.

In queste settimane di disorientamento non mi sono perso d'animo e ho indirizzato tutte le mie energie su quello che mi viene meglio: scrivere canzoni.

Mi è uscita "Dentro".

Una sorpresa per mia figlia e per tutti quanti voi.

Un pezzo dedicato a quelli che non mollano mai.

Il video l'ho prodotto in pochi giorni, restando a casa.

Prendetelo come un grande abbraccio musicale, come qualche minuto di buona compagnia, come qualcosa per farci forza a vicenda e uscirne migliori di prima.

