Coronavirus, Rossi: "In Toscana 1,5 milioni di mascherine al giorno"

La Regione Toscana sarà in grado di fornire 1,5 milioni di mascherine al giorno. A dichiararlo è stato il governatore Enrico Rossi. A Rai News24 ha detto: "Da lunedì 20 aprile saremo in grado di fornire in Toscana 1,5 milioni di mascherine ogni giorno, da distribuire gratuitamente nelle farmacie e nei supermercati".

Ancora Rossi: "Se questo non bastasse, siamo disponibili a inviare altre mascherine ai Comuni in caso di persone anziane isolate, frazioni che non hanno farmacie e grande distribuzione. Allo stato attuale credo veramente che non ci sia stata altra regione che abbia avuto una iniziativa tanto estesa. Si fa un gran parlare di 90mila mascherine a Milano: al Comune di Firenze abbiamo dato 400.000 mascherine, distribuite a casa a ogni cittadino".

Il governatore si è soffermato anche sul tema delle Rsa, a cui gonews.it ha dato risalto con un'analisi approfondita. "Abbiamo fatto il possibile. Abbiamo mandato un avvertimento per impedire l'accesso agli esterni alla Rsa. Dopo abbiamo mandato istruzioni su come porre in isolamento le persone, e non abbiamo fatto certo delibere come quelle della Lombardia dove addirittura dagli ospedali mandavano casi di Covid nelle stesse Rsa" ha detto.