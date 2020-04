Prova a rubare una bici, una testimone lo 'blocca': denunciato

Ha provato a rubare una bici, iniziando a manomettere il lucchetto per portarla via dalla rastrelliera. Una residente lo ha visto e ha chiamato il 113. Così, ieri (mercoledì 15 aprile) intorno alle 23 a Firenze in via Montebello, un 40enne è stato bloccato dalla polizia. L'uomo, di origini tunisine, è risultato essere in Italia senza permesso di soggiorno. Sono arrivate quindi due denunce, una per tentato furto e l'altra per violazione delle norme sull'immigrazione.

