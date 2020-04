Rsa di Gambassi, due pazienti negativi già trasferiti risultano positivi al secondo test: ora sono 34 su 35

Sarebbero 34 su 35 gli ospiti della Rsa di Gambassi positivi al Covid. Due pazienti, infatti, sarebbero infatti risultati positivi al secondo tampone dopo un primo risultato negativo. I due casi sono in isolamento nelle strutture dove sono stati trasportati. Si tratta peraltro di due pazienti già trasferiti dalla struttura di Gambassi in altre strutture di Empoli e Fucecchio. A fare il punto sulla situazione è stato il sindaco Paolo Campinoti nella sua diretta su facebook nella quale ha anche spiegato che la struttura di Gambassi Terme è stata svuotata oggi con gli ultimi trasferimenti. Un secondo tampone è atteso anche per gli operatori risultati negativi al primo test: 12 addetti della struttura su 28 totali erano risultati positivi.

