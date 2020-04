Rsa Toscana, Ceccardi (Lega): "Scenario catastrofico". Il PD risponde

In una nota diramata oggi, l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha criticato aspramente la situazione delle Rsa in Toscana (tema a cui gonews.it ha dedicato un approfondimento). Ha difeso un servizio del Tg2 finito nel mirino del Pd e ha scritto: "Per le Rsa toscane è un bollettino di guerra. 700 contagiati e 63 morti con tamponi positivi al Covid-19. Uno scenario catastrofico che dovrebbe far riflettere chi ha responsabilità di governo, ma, invece di fare mea culpa, la sinistra attacca i giornalisti che fanno il loro mestiere".

Secondo Ceccardi è grave che Valeria Fedeli, del Pd e membro della vigilanza Rai, chieda "che sia aperta una discussione sul servizio giornalistico del Tg2. L'unica cosa su cui c'è da vigilare è invece l'operato del Pd in Toscana. Fedeli non può utilizzare il suo ruolo in commissione di vigilanza Rai per tentare di tappare la bocca a servizi giornalistici non graditi dal suo partito. Vogliamo davvero entrare nel merito di questi 700 contagiati nelle case di riposo".

Oltre a quella da parte del governatore Rossi, Ceccardi ha dato adito a altre risposte.

Rsa Toscana, Fabiani (PD) risponde: "Ceccardi proprio non ce la fa"

"Sarebbe bene tenere le RSA e i nostri anziani fuori dalla campagna elettorale, ma Ceccardi proprio non ce la fa. Ecco allora che, commentando a sproposito un servizio sbagliato e senza contraddittorio del TG2 sul tema, attacca la Regione sulla gestione dell'epidemia proprio nelle RSA con toni tipici del suo solito sciacallaggio. D'altronde lei è prima di tutto leghista e solo dopo toscana, quindi le preme trovare argomenti per confondere dal disastro della gestione in Lombardia. Non si può dare il numero dei contagi senza dare quello degli ospiti, perché è la percentuale che conta: in Toscana è risultato positivo il 5%, un dato ben distante dalla drammatizzazione che la Ceccardi vuole propinare. Se in alcune realtà circoscritte ci sono stati problemi, stia tranquilla che si lavora per risolverli. Inoltre, con le misure che sono state messe in campo, mentre i colleghi di partito della Ceccardi in Lombardia mandano i malati di Covid nelle RSA, qui in Toscana li togliamo per spostarli in altre strutture dedicate. Va aggiunto che nella nostra Regione è stato messo in campo il più grande screening di Italia, con via prioritaria ai soggetti più esposti, tra cui operatori e ospiti delle RSA" afferma Valerio Fabiani, membro della Direzione Nazionale PD e della Segreteria Regionale PD Toscana.

Rsa Toscana, Donzelli (FdI): "Governo invii ispezioni"

"Il sottosegretario alla Salute Zampa ha affermato oggi alla Camera, nella risposta ad una interrogazione del Partito democratico, di aver 'avviato un'attività di verifica ispettiva sulla congruità delle indicazioni fornite alle Rsa dalla Regione Lombardia, e all'adeguatezza delle attività di prevenzione, vigilanza e indirizzo'. Fratelli d'Italia chiede che, alla luce dei numerosi casi di coronavirus emersi e delle inchieste aperte dalla Magistratura su segnalazione dei familiari e degli stessi operatori sanitari, il governo avvii un'analoga iniziativa anche in Toscana. Ci aspettiamo che il Ministero della Salute voglia fare trasparenza su tutte le situazioni e quindi agisca allo stesso modo nell'altra regione italiana più colpita per numero di deceduti con Covid-19 in Rsa". È quanto chiede il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.