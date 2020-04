Sala stampa del Franchi intitolata a Rialti, Giani: "D'accordo"

“Condivido senza riserve la proposta di intitolare la Sala Stampa dello Stadio Franchi ad Alessandro Rialti. Credo sia il giusto modo per rendere memoria a colui che veniva considerato una sorta di decano per i giornalisti sportivi”. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, si unisce alla richiesta dell'Associazione Stampa Toscana e del Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi che hanno scritto al sindaco di Firenze Dario Nardella e al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. “Rialti era un grande giornalista sportivo, professionista riconosciuto per genialità nelle intuizioni, acutezza di analisi e capacità di dialogo e di approfondimento della notizia”. “È un punto di riferimento che ci mancherà. Dedicargli la sala stampa del nostro stadio è un modo per renderlo vivo e presente a tutti gli appassionati della cultura dello sport” conclude Giani. Alessandro Rialti era giornalista del Corriere dello Sport-Stadio. È venuto a mancare lo scorso 5 aprile.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa