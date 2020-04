Coronavirus: comune di Scandicci, incontro con artigianato e commercio

Incontro in videoconferenza tra il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani e i rappresentanti delle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, per discutere tra l’altro di come organizzare nel massimo della sicurezza la fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19, e poter riprendere le attività il prima possibile. I partecipanti hanno concordato sulla necessità di riuscire a ripartire con le aziende che garantiscono un alto livello di sicurezza, “attenendosi a tutte le indicazioni sanitarie necessarie”, e con una sostanziale modifica delle abitudini di tutti, pensando “ad orari di aperture più flessibili nel commercio e ad eventuali turnazioni nelle aziende”.

Nonostante, come ricordato, molte delle attività commerciali chiuse riescano a dare comunque un servizio attraverso il delivery, i partecipanti all’incontro hanno concordato che “sarebbe auspicabile una riapertura graduale”.

Un ulteriore argomento affrontato è stato quello della mobilità e dei limiti entro i quali sarà possibile far spostare le persone durante la fase 2. Una delle ipotesi prospettate è quella di mettere in atto strategie di controlli, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, per poter far circolare le persone in assoluta sicurezza, anche con numeri contingentati di passeggeri che potrebbero ricominciare a utilizzare tramvia e mezzi pubblici.

Durante l’incontro il Sindaco si è impegnato a individuare, anche tramite l’Associazione nazionale dei Comuni Anci, la possibilità per il Comune di tagliare parte delle tasse locali relativamente al periodo di chiusura dei negozi, come misura aggiuntiva a favore degli esercenti oltre alla proroga dei pagamenti. Altro problema sollevato dai rappresentanti delle categorie economiche è quello degli affitti, che devono essere pagati anche in mancanza di apertura e quindi di guadagno; nonostante la natura privatistica della questione, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a sensibilizzare sull'argomento i proprietari dei fondi.

Comune e categorie economiche hanno infine concordato sull’esigenza di abbattere la burocrazia nelle procedure, e di avere risposte certe da parte del Governo sui tempi della ripresa delle attività.

Oltre al primo cittadino Sandro Fallani all’incontro hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi, Daniela Falorni in rappresentanza della Cna, Alessandro Sorani per la Confartigianato, Francesco Chini per la Confesercenti e Luca Biagiotti per la Confcommercio.