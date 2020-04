Scarlett, la creatività durante il lockdown: l'intervista a Liberi Tutti Live

Continuano le interviste telefoniche ai musicisti, e la rubrica di Liberi Tutti Live si trasforma in uno spazio per raccontare il mondo della musica ai tempi del coronavirus. Negli scorsi giorni è intervenuto Lorenzo Pagni, voce del trio Pisano degli Scarlett. La band sta infatti pubblicando sui social una serie di nuove canzoni nate proprio in questo periodo di isolamento e distanza che, come ci ha raccontato Lorenzo, può essere un’occasione di maggiore creatività e riflessione, e, come recita la prima canzone pubblicata, un’”Opportunità”. La band sta continuando a lavorare all’ultimo Ep, finito di registrare poco prima del lockdown e, come tanti altri musicisti, ha dovuto posticipare a date da destinarsi i prossimi concerti primaverili.Tutte le notizie di Empoli







Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati.Tutte le notizie di Empoli € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00