La quarantena vista da ragazzi e ragazze: l'iniziativa da Fucecchio

Una speciale pubblicazione per raccogliere scritti, disegni e immagini dei bambini e dei ragazzi e di come vivono e interpretano il difficile momento attuale.

L’assessore all’istruzione del Comune di Fucecchio, Emma Donnini, invita le famiglie ad aderire a "Il cielo in una stanza", l'iniziativa promossa dalla Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Toscana, aperta al contributo di tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze.

“La Garante dell'infanzia Camilla Bianchi mi ha contattato ieri – racconta l’assessore Donnini - per invitare le bambine e i bambini del nostro comune a partecipare a questa bella iniziativa. La dottoressa ha ancora negli occhi la giornata dei diritti dei bambini organizzata all'interno del Parco Corsini, con una sentita partecipazione”.

Per partecipare a "Il cielo in una stanza" è necessario inviare il materiale all'indirizzo mail dedicato ilcieloinunacasa@crtoscana.it entro il prossimo 26 aprile. Il regolamento e la liberatoria che i genitori dovranno compilare per la partecipazione dei propri figli è disponibile su www.consiglio.regione.toscana.it/garante-infanzia/default.aspx

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa