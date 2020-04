Ufficio Maldestri ospiti di Liberi Tutti Live

Sono stati intervistati per via telefonica il duo Ufficio Maldestri ai microfoni di Liberi Tutti su Radio Lady. Il gruppo toscano è composto da Marco Bracci e Andrea Prestianni. Il loro album di debutto stava per uscire ma l’emergenza coronavirus ha interrotto il lavoro promozionale. Così si sono messi a comporre e registrare nuove canzoni come 'Andrà Tutto Bene'. Con questo brano gli Ufficio Maldestri si insinuano nelle case degli italiani, tra le oltre 2mila condivisioni su Facebook e oltre 40mila visualizzazioni in soli 3 giorni. Andrea Prestianni (uscito dall’Accademia musicale di Livorno, ha partecipato in passato al talent XFactor arrivando fino ai Bootcamp) e Marco Bracci (diplomato in chitarra al conservatorio di Livorno), stanno già facendo parlare molto di sè, tra social e articoli di giornale.Tutte le notizie di Empoli







