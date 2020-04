Biblioteca a domicilio, accade nel Chianti Fiorentino

Leggi un libro, a casa, che ti passa... Passa il tempo nella condizione di isolamento domiciliare, scaccia la noia e la monotonia delle giornate, che rischiano di sembrare tutte uguali, vissute tra le mura delle proprie abitazioni nel rispetto delle misure anti-coronavirus, si spezza.

Il Comune di Barberino Tavarnelle lancia una proposta che mira a incentivare la lettura e mette in viaggio i libri per recapitarli a casa in tutta sicurezza. Spaesati, disorientati di fronte a un tempo dilatato, ad una quotidianità che rallenta improvvisamente i propri ritmi, sfogliare il libro del cuore e immergersi nella storia di un romanzo, un giallo, una novella, un classico, una novità può aiutare a sentirsi più leggeri, più liberi e far volare i pensieri.

Le biblioteche comunali di Barberino e Tavarnelle, chiuse da più di un mese in ottemperanza alle restrizioni dei decreti governativi, riprendono la loro attività, oltre ad erogare i servizi gratuiti accessibili h24 tramite medialibrary e consultazione on line del patrimonio complessivo costituito da circa 40mila documenti, disponibili tutto l'anno. Abbiamo bisogno di sentirci uniti e la nuova proposta della giunta Baroncelli va nella direzione di attivare una funzione inedita che investe su noi stessi e sul valore sociale del libro. La possibilità di sentirsi vicini alla cultura e di prepararsi al 'dopo', con competenze e spunti di riflessione che si stanno già arricchendo dei tanti percorsi innovativi di conoscenza a distanza, si realizza attraverso il prestito con consegne a domicilio.

Si chiama "#Io restoacasa e leggo" ed è l'opportunità che, durante il periodo di chiusura al pubblico delle biblioteche comunali, Alda Merini di Barberino Val d'Elsa e Ernesto Balducci di Tavarnelle Val di Pesa, permette ai cittadini di usufruire del prestito a domicilio effettuato dal personale del Comune, munito dei dispositivi di protezione individuali necessari.

"In quello che stiamo vivendo come un cambiamento radicale - dichiara l'assessore alle Politiche culturali Giacomo Trentanovi - che incide sul nostro modo di vivere attuale, sulle nostre relazioni con le cose e le persone, con la realtà che ci attende nei prossimi mesi, intendiamo affermare ancora una volta il valore del libro come veicolo di emozioni, ricordi, sentimenti, sogni, speranze e nuovi approcci ai saperi. È un servizio che vuole rispondere alle necessità di tutti i cittadini, delle famiglie, degli studenti e delle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, i diversamente abili per i quali abbiamo disponibili anche sezioni di testi specifici e le persone che hanno problemi di mobilità, evitando di gravare sugli spostamenti".

Per usufruire del servizio occorre consultare i cataloghi disponibili sul sito internet del Comune al link http://www.barberinotavarnelle.it/eventi-notizie/iorestoacasa-e-leggo. E contattare le biblioteche comunali ai numeri 055 8077100, 055 8050855 oppure alla mail

bibliotecatavarnelle@barberinotavarnelle.it per concordare la consegna. La distribuzione sarà effettuata nel territorio comunale in modo da evitare ogni tipo di contatto. I libri saranno consegnati davanti alla porta dell'abitazione mantenendo le distanze di sicurezza all'interno di una busta nel rispetto delle applicazioni delle misure igienico-sanitarie richieste dal Governo.

Considerata la tragica scomparsa di un grande autore dei nostri tempi, Luis Sepúlveda, lo scrittore, giornalista, sceneggiatore cileno passato ad altra vita vittima del Coronavirus, l'assessore Giacomo Trentanovi, rivolge un appello ai cittadini perché dedichino all'autore le loro letture e le prime richieste del servizio.

"Il Coronavirus ha ucciso lo scrittore – conclude l’assessore - ma non le sue parole, i suoi racconti, le sue poesie, i suoi libri di viaggio. La grandezza di un autore di fama mondiale che ha provato a cambiare il mondo con la visione aperta e accogliente della cultura delle diversità non si lascia seppellire. Tocca a noi tenerlo in vita con l'amore per la lettura. Mi piace rievocare un'espressione che lo scrittore amava dedicare ai bambini: “ricordatevi che vola solo chi osa farlo”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino