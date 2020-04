Contributi straordinari per l'affitto, fino all'11 maggio domande aperte a Santa Maria a Monte

La Giunta Comunale di Santa Maria a Monte ha approvato oggi la delibera relativa agli indirizzi per l’attuazione della Misura straordinaria di sostegno al pagamento del canone di lcoazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19, attivabile a seguito di appositi trasferimenti della Regione Toscana. Sarà quindi possibile a partire da lunedì 20 aprile e fino a lunedì 11 maggio per i residenti del Comune di Santa Maria Monte presentare domanda in base ai requisiti ed alle modalità stabiliti nel bando. Siamo consapevoli delle difficoltà che i nostri concittadini stanno affrontando e per questo abbiamo velocemente approvato la delibera per far partire già da lunedì prossimo le richieste per il contributo affitto.

Questi i requisiti richiesti per l’erogazione del contributo:

- un regolare contratto di locazione e non possedere abitazioni a meno di 50 Km dal comune di Santa Maria a Monte

- non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

- avere un valore ISE non superiore a Euro 28.684,36

- aver subito una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019.

“Il contributo sarà erogato in misura fissa, sulla base del 50% (cinquanta per cento) del canone di locazione, in misura comunque non superiore a 250 €/mese per 3 mesi, scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili. La graduatoria verrà formata ordinando gli aventi diritto in base al valore del loro ISE, dando priorità al valore ISE più basso. Per agevolare il cittadino nel compilare la richiesta abbiamo pensato a mettere a disposizione un servizio di assistenza telefonica al numero 0587/261633 martedì e giovedì dalle 9 alle 13 per le eventuali prenotazioni per la consegna a mano delle domande o per assistenza alla compilazione. Sarà possibile inviare la domanda tramite email o consegnarla direttamente al comune solo su appuntamento. In questo modo tutti potranno accedere facilmente al contributo.

A partire da lunedì saranno disponibili sul sito del Comune il bando e i moduli per richiedere il contributo. Le domande potranno essere inviate tramite format del Comune, per e-mail sociale@comune.santamariaamonte.pi.it, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune o consegnate ai Servizi Sociali del Comune di Santa Maria a Monte solo previo appuntamento telefonico al numero 0587 261633.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte