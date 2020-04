Coronavirus, ai Comuni toscani 3,5 milioni per sanificazione e polizia municipale

Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato Città del 15 aprile sono stati approvati gli schemi di riparto delle risorse stanziate con gli artt. 114 e 115 del dl 18/2020 (Cura Italia) destinate rispettivamente alla sanificazione di uffici, ambienti e mezzi degli enti locali e alla integrazione dei compensi da lavoro straordinario delle polizie locali.

Ai Comuni toscani sono stati assegnati circa 3 milioni per la sanificazione e 500mila euro per la polizia municipale.

La metodologia di riparto ha tenuto conto, in entrambi i casi, anche se con pesi differenti, delle variabili relative alla “popolazione residente” e al “n. di contagi”. Con specifico riferimento al riparto di cui all’art. 114 segnaliamo che è stata accolta la proposta ANCI di prevedere una soglia minima per ciascun comune di importo non inferiore a 1.000 euro, al fine di evitare la presenza di importi di entità irrisoria.

Qui i fondi per la sanificazione ad ogni comune toscano

Qui i fondi per la polizia municipale per ogni Comune toscano

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa