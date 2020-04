Coronavirus, droga in auto: arrestati durante i controlli

Due giovani sono finiti in manette a Firenze perché erano in possesso di eroina e soldi.

I due sono stati fermati nell'ambito dei controlli disposti per l'emergenza coronavirus, mentre viaggiavano in auto a Firenze, avevano con sé 12 grammi di eroina e denaro in banconote di piccolo taglio. I due uomini ieri sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due, un 24enne del Marocco e un 24enne fiorentino, sono anche stati multati per aver violato le misure restrittive varate per il contenimento del Covid-19.