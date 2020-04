Covid-19, la municipale sanziona 9 persone nell'Empolese Valdelsa

Controlli della Polizia Municipale in Empolese Valdelsa nell'ambito delle attività sul rispetto del decreto per il contenimento della diffusione del coronavirus. Oggi, 17 aprile, sono state controllate 282 persone e 230 attività.

Nove le sanzioni: 4 a Empoli, 2 a Montelupo Fiorentino e 3 a Fucecchio. Le persone che sono state sanzionate non avevano motivi per essere fuori di casa. Nella gran parte dei casi erano in strada per passeggiare ed erano state trovare molto lontano da casa.