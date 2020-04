Covid-19, Rotary Marino Marini dona due barelle di biocontenimento per gli Ospedali di Pistoia e Pescia

Il Rotary Club Pistoia- Montecatini Terme ha donato al presidio ospedaliero San Jacopo la barella per il biocontenimento.

La barella permetterà un trasporto in sicurezza del paziente Covid-19 positivo all'interno dell'ospedale ed un miglioramento dell'efficacia dei percorsi dedicati al paziente con infezione.

È un'unità mobile di piccole dimensioni utilizzabile per l'isolamento e il trasferimento in sicurezza di pazienti affetti da malattie infettive. Può essere impiegata unitamente a strumenti di rilevazione dei parametri vitali così che, durante la movimentazione, il paziente possa essere costantemente monitorato. L'ambiente interno alla barella è a pressione negativa e un sistema di filtri garantisce che l'aria in ingresso e in uscita sia sempre pulita e priva di agenti contaminanti.

Alla consegna dell'importante dispositivo erano presenti la dottoressa Lucilla Di Renzo direttore sanitario dell'ospedale e i dottori Paolo Cellini e Monica Chiti, della direzione infermieristica. La barella è stata consegnata dal Presidente del Rotary Club, Franco Michelotti.

L'altra barella è invece stata donata dal Sindaco di Pescia al S.S. Cosma e Damiano. A riceverla era presente la dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio insieme alla direzione infermieristica, Cinzia Orsi, e ad altro personale.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa