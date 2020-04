Dibattito politico e bandiere al vento, screzio Pd-FdI a Empoli

Piccolo battibecco in seno al Consiglio comunale di Empoli causato da una bandiera del Pd volata via col vento e notata dalla parte politica avversa. In questo momento difficile per il Paese, serve coesione istituzionale. Un appello che arriva da tutte le parti politiche. Però stavolta le distanze hanno prevalso e quella bandiera del Pd del circolo le Cascine di Empoli, che è stata portata dal vento sotto la ruota di un'auto, è finita in una storia Instagram di Andrea Poggianti (FdI). Uno sfottò che non è stato gradito dal Pd empolese, con un post di Alessio Mantellassi che rinnova l'appello per un dibattito corretto. Ma la diatriba è durata pochissimo.

Dopo un veloce confronto tra i due esponenti politici, la foto è sparita dalle stories e le due parti sono tornate sui loro passi.